Крылатые ракеты с дальностью поражения целей до 1000 километров помогут Киеву эффективно сдерживать Россию. Однако беда в том, что такого оружия в его распоряжении нет, пишет американский эксперт Чарли Гао в издании The National Interest. Его публикацию в эксклюзивном переводе на русский язык представляет портал Discover 24.

Он напомнил, что еще в 2019 году в преддверии выборов президента Украины действующий тогда глава государства Петр Порошенко заявил о наличии у Киева ракет с дальностью 1000 километров. Они якобы могли нести боеголовку весом 150 килограммов. На самом деле речь шла о боеприпасах «Нептун», но об этом немного позже.

Чем вооружаются соседи России

Чтобы понять, какие именно ракеты необходимы Киеву, он должен изучить опыт стран, граничащих с РФ. Так, Польша выбирает американские боеприпасы JASSM-ERs, которые имеют дальность в 900 километров, а Финляндии вполне достаточно стандартных JASSMM, которые поражают цели на максимальной дистанции 370 км.

И в том, и в другом случае ракеты будут применятся для ударов по российскому оружию, сковывая его возможности. Благодаря этому, уверен Гао, Североатлантический альянс успеет перебросить к границам РФ свои корабли и боевые самолеты, а также задержать подкрепление, которое поспешит на помощь российским подразделениям.

Последний пункт немаловажен, так как численность российской бронетехники, перебрасываемой в апреле этого года на границы с Украиной, всего вдвое превышала количество танков ВСУ. Однако если не задержать подкрепление, преимущество РФ быстро вырастет до 4:1. Передислокация же других родов войск даст России преимущество 6:1 и она просто сметет оборонительные порядки противника.

Страсти по «Нептуну»

Упомянутое выше заявление Петра Порошенко оказалось не более, чем предвыборным обещанием. На Украине не принято приводить такие высказывания в соответствие с действительным положением дел, поэтому можно быть уверенным, что никаких ракет с дальностью 1000 километров у Киева нет.

Сейчас у него на вооружении имеется только несколько «Нептунов», которые способны поражать цели на расстоянии не более 290 километров.

По заявлениям украинской стороны, «Нептун» представляет собой модернизацию советских ракет X-35 практически с нуля. Россия же уверена, что Украина просто восстановила производство боеприпасов СССР, оснастив их несколькими современными функциями.

Тут автор склонен поверить утверждениям экспертов из России. Все дело в том, что если бы Киев проводил глубокую модернизацию, он бы догадался изменить баланс веса между 150-килограммовой боеголовкой и баком для топлива. Это в свою очередь позволило бы увеличить дальность полета ракеты в три раза. Ярким примером такого подхода являются JASSM-ER с возможностью поражения целей на расстоянии 900 км.

Однако Украина не догадалась модернизировать советскую X-35 так, чтобы превратить ее в эффективное оружие сдерживания России. Поэтому пока «Нептун» – это медленный боеприпас, который легко обнаруживается даже самыми примитивными ПРО. Остается надеяться, что Киев когда-нибудь все же внесет изменения в ее конструкцию, чтобы воплотить в реальность заявления экс-президента Петра Порошенко.