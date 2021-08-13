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Эндокринолог клиники МГУ и автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова в беседе с радио Sputnik сообщила, как после перенесённого коронавируса без вреда для здоровья восстановить потерянную мышечную массу.

Врач заявила, что у людей, которые переболели коронавирусом в тяжёлой форме, замечена серьёзная потеря веса. В некоторых случаях речь идёт не о нескольких килограммах, а о десятках килограммов. В основном ушедший вес является потерянной мышечной массой. Её восстановление займёт достаточно много времени.

Павлова советует даже тем людям, которые привыкли к тренировкам, возвращаться к упражнениям с несложных занятий, таких как прогулки или плавание. Увеличивать нагрузку следует не торопясь. Врач отметила, что нельзя сильно нагружать сердечно-сосудистую систему.

Если же человек испытывает какие-либо проблемы с восстановлением мышечной массы, Павлова рекомендует пойти за консультацией к врачу-реабилитологу.

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