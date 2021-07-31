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Специалисты рассказали, какая каша является самой полезной для диабетиков.

Как сообщается, людям, имеющим диабет второго типа, лучше всего выбирать пшенную кашу. Так, пшено положительно влияет на выведение сахара из организма. Об это заявляют специалисты Международного исследовательского института.

Зерна пшеницы в своём составе имеют особые микроэлементы, которые стимулируют выработку инсулина. Таким образом, люди с диабетом при употреблении пшенной каши смогут стабилизировать уровень сахара в крови. Ежедневное употребление пшеничной каши способствует снижению уровня сахара в крови на 12-15%.

Кроме того, пшено содержит полезный холестерин, железо, и ряд других микроэлементов, необходимых для организма человека. Благодаря этому пшеничная каша также положительно воздействует на пищеварение и микрофлору кишечника.

Недавно диетологи рассказали о других полезных свойствах пшенной каши. Как было заявлено, пшено является наиболее полезным среди всех других злаков.

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