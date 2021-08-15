Уже сегодня власть в Афганистане будет передана талибам (движение «Талибан» – запрещенная в РФ террористическая организация). Президент страны мирно сложит полномочия, так как боевики быстро и без боя захватили Кабул. Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков рассказал, чем это может грозить России.

По его словам, Соединенные Штаты вывели свои войска и дали талибам полную свободу действий при условии, что после захвата власти в своей стране они отправятся делать то же самое к северу от нее. То есть, в бывшие советские республики в Средней Азии.

Победа талибов в Афганистане говорит о том, что России нужно готовиться к длительной и очень сложной войне. От нее требуется обеспечить защиту Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, сохранить буферную зону, от состояния которой во многом зависит спокойствие внутри РФ.