Украина продолжает грозить Западу ядерной дубиной, которую она якобы восстановит, если НАТО не выполнит главные условия Будапештского меморандума. На этот раз угрозу высказал бывший глава Службы безопасности и экс-кандидат в президенты Игорь Смешко.

Он заявил, что Украина может принять собственное решение о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. Как именно она намеревается восстанавливать стратегический потенциал, Смешко не уточнил. Он лишь поставил Западу ультиматум:

«Или государство получит гарантии ядерных государств, или забудьте о сокращении вооружения и нераспространении», заявил экс-глава СБУ.

Напомним, что ранее о возможном восстановлении ядерного арсенала заявлял и руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Он заявлял, что если бы Киев в 1994 году не распрощался с ядерными ракетами, то сейчас он могут бы диктовать условия Западу.