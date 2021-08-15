Экс-глава МИД Украины Павел Климкин уверен, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в скором времени придётся сделать непростой выбор.

Как отмечается, 22 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Киев. Климкин заявил, что она поставит Зеленского перед выбором в вопросах, касающихся «Северного потока-2», а также происходящего на Донбассе. Согласно его заявлению, Меркель сообщит Зеленскому, что нужно идти вперёд, так как в Германии скоро выборы, и её больше не будет, а новый канцлер, возможно, не будет беспокоиться об Украине.

Из-за этого Зеленскому придётся принимать решения, касающиеся двух этих вопросов. Кроме того, Климкин напомнил о предстоящей встрече Зеленского с лидером США Джо Байденом. Без принятия решений по «Северному потоку-2» и Донбассу, как он считает, украинскому президенту будет не о чем разговаривать с Байденом.

Авторы The National Interest недавно попытались предположить, что произойдёт с “Северным потоком-2” после ухода Ангелы Меркель. Как отмечается, у претендентов на пост канцлера весьма разные планы насчёт газопровода.