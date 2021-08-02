В американском информационном агентстве The National Interest попытались предположить, что случится с «Северным потоком – 2» после ухода Ангелы Меркель с должности канцлера ФРГ.

Согласно словам автора материала Торри Тауссига, Меркель поддерживала санкции в отношении России, однако являлась сторонницей проекта «СП-2», так как он был экономически выгоден Германии. Он добавил, что немцы сейчас вовсю готовятся к осенним выборам. Разные партии при этом предлагают различные подходы к взаимодействию с РФ. Журналист считает, что если власть перейдет в руки Анналены Бербок, представителя «Союза 90/Зеленых», то газопровод, скорее всего, будет заблокирован.

Если же на выборах победит Армин Лашет, представитель фракции ХДС, то взаимоотношения между Россией и Германией будут в первую очередь базироваться на экономических интересах, а политика уйдет на второй план.