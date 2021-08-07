Анна Герман, бывший украинский парламентарий, в рамках недавнего телеэфира поведала о единственном способе «возвращения» Донбасса и Крыма в состав Украины.

Согласно ее высказываниям, киевским властям удастся сделать это, если они восстановят дружеские отношения с Минском и Москвой. Она отметила, что речь идет о трех братских народах, обладающих общими корнями и живших в согласии между собой. Экс-депутат считает, что им необходимо научится уважать культуры, язык и другие особенности друг друга.

По мнению бывшей народной избранницы, Украине следует навсегда распрощаться с «мечтой о возвращении Крымского полуострова», если она снова не станет жить в дружбе и согласии со своими соседями. В СМИ напоминают, что Крым стал частью РФ около семи лет назад после проведенного на его территории референдума.