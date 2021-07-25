Врач-сомнолог Михаил Полуэктов сообщил, как здоровый сон влияет на вакцинацию от COVID-19. Его слова передаёт издание ТАСС.

Согласно его заявлению, вакцинация может быть заметно менее эффективной, если человек испытывает регулярные проблемы со сном. Кроме того, недостаток сна негативно влияет не только на вакцинацию, но и в целом на иммунитет человека. В частности, как подчеркивает Полуэктов, уже было доказано, что при проблемах со сном эффективность вакцин против гриппа и гепатита А снижается.

Кроме того, врач указывает на то, что многие исследования уже доказали, что проблемы со сном сильно повышают риск заражения инфекцией. В итоге, как заявляет специалист, между сном человека и его иммунитетом имеется прямая связь, так как во сне иммунитет восстанавливается и укрепляется.

Ранее мы сообщали о том, что необходимость в вакцинации от коронавируса не зависит от наличия антител. Как указывается, даже если человек переболел COVID-19, спустя полгода ему необходимо вакцинироваться.