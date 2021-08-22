Диетолог Дюрдане Кескинер назвала способы, при помощи которых можно понизить уровень холестерина, не применяя при этом лекарств. Об этом сообщает турецкое издание Sozcu.

Как отмечается, есть два вида холестерина – «плохой» и «хороший». От первого стоит избавляться, а второй повышать. Проще всего это сделать при помощи питания. Так, продукты с твёрдыми жирами влияют на набор «плохого» холестерина. Это различные жареные блюда, маргарин, сало, а также фастфуд, колбасы, сосиски, жирное мясо. Если исключить эти блюда из рациона, то уровень холестерина придёт в норму.

Также есть продукты, которые помогут понизить уровень «плохого» холестерина». Это фрукты и овощи, орехи, продукты, содержащие много отрубей, а также цельнозерновой хлеб, бобовые культуры. Также диетолог отмечает оливковое масло и чай.

Недавно специалисты рассказали, что пшенная каша содержит полезный холестерин, а также множество других нужных организму человека микроэлементов. В особенности пшено будет полезно для диабетиков.