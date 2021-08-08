В Севастополе сразу 18 госконтрактов на обслуживание местных школ получил один комбинат питания. Это возмутило родителей учеников, решать вопрос пришлось на заседании городского Заксобрания.

В мероприятии приняли участие представители правительства, уполномоченная по правам ребенка, а также бизнесмены, которые на данный момент занимаются организацией питания в школах города. В итоге парламентарии рекомендовали департаменту образования продлить соглашения с действующими поставщиками, чтобы родители не беспокоились за здоровье своих детей.

Помимо этого, депутаты заявили о необходимости разработать единый стандарт по организации школьного питания. В частности, они предложили создать отдельную интернет-площадку, на которой родители смогут выражать свои претензии к работе того или иного комбината.

Не во всех регионах страны чиновники так оперативно реагируют на проблемы в сфере соцпитания. Особенно это касается Петербурга, где родители школьников на протяжении нескольких лет жалуются на качество питания в учебных заведениях и поставщиков, которые поделили между собой районы города.

К числу таких комбинатов-монополистов можно отнести «ТЗБ Петроградская». Она получила сразу 80 контрактов на обслуживание школ Красносельского района. Помимо этого, пищевик обслуживает все дошкольные заведения Фрунзенского района. По версии СМИ, получать многомиллионные контракты и избегать внимания надзорных ведомств ему помогают тесные связи с главой Фрунзенского района Константином Серовым.

Также можно выделить «Фирму Флоридан». В этом году она впервые выиграла сразу 20 тендеров на организацию соцпитания в Петроградском районе. Как считают представители прессы, в этом могут быть замешаны местные чиновники, в частности, глава оценочной комиссии и дочь спикера ЗакСа Вячеслава Макарова Марина Лыбанева.

Другой крупный поставщик «Артис-детское питание» выиграл тендер на обслуживание всех школ Колпинского района. Причем добиться этого ему удалось за счет радикального снижения начальной цены контракта, что крайне негативно сказалось на качестве поставляемой продукции. В связи с этим родители школьников неоднократно требовали отстранить «Артис» от работы с детьми.

Еще одной проблемой рынка соцпитания Петербурга являются картельные сговоры. В мае прошлого года УФАС сообщало, что с 2018 года в городе было выявлено пять картелей. В декабре подтвердился шестой сговор между «Фирмой Флоридан» и «Артис-детское питание». Они распределили между собой контракты на сумму 450 млн рублей. В этой схеме также принимали участие ООО «Юридическое бюро «Авангард» и администрация Кировского района Петербурга.

Одним из самых крупных в Петербурге можно считать «колпинский картель». Его участниками стали сразу восемь комбинатов, а также юридическая фирма и чиновники из районной администрации.

Несмотря на многочисленные нарушения антимонопольного законодательства, поставщики продолжают выигрывать торги и обслуживать соцучреждения Петербурга. Сложившаяся ситуация требует оперативного вмешательства компетентных органов.