Представитель украинской партии ОПЗЖ Юрий Бойко на телеканале “НАШ” ответил президенту Владимиру Зеленскому. Он заявил, что призыв к жителям Донбасса ехать в Россию – это очень плохой сигнал для всей страны.

«Что это за позиция? Как может президент своих людей отправлять в Россию? Наоборот, он должен сказать, что у нас лучше, ребята, оставайтесь здесь, переезжайте на Украину, отдайте российские паспорта, мы вас всех здесь примем, обеспечим работой, жильем — тогда это позиция государственника», — заявил оппозиционер.

Бойко также напомнил Зеленскому, что одним из его обещаний на выборах главы государства было возвращение территорий в состав Украины.

Напомним, что ранее представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что подобные высказывания украинского лидера могут окончательно добить страну. Так как президент пытается посеять вражду между представителями разных национальностей.