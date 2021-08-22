Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков прокомментировал намерение Киева провести международный саммит «Крымская платформа». Его слова передают РИА Новости.

Согласно его заявлению, в будущем эту инициативу ожидает два сценария, и оба пессимистичные для Украины. Так, участники саммита могут с самого начала занять пассивную позицию, и в этом случае от них можно ждать только декларативные действия и заявления. Другим сценарием может стать то, что проект девальвируется в процессе. Данный сценарий Бобков считает более вероятным, так как США начинает терять интерес к Украине.

«Крымская платформа» пройдёт уже 23 августа в Киеве. Главным вопросом саммита станет «возвращение» Крыма в состав Украины. Согласно заявлению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, запланировано участие в саммите 44 стран и международных организаций.

Ранее мы сообщали о том, что российские политики призвали западный страны отказаться от участия в “Крымской платформе”. Как было заявлено, саммит увеличит нестабильность во всем мире.