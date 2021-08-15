Украинский депутат Андрей Николаенко считает, что канцлер Германии Ангела Меркель устроит Киеву «неприятный сюрприз». Об этом он заявил в интервью «Украина 24».

Как он отмечает, между главой Киева Виталием Кличко, и лидером Украины Владимиром Зеленским, в настоящее время существует конфликт. По имеющимся сведениям, Зеленский намеревается снять Кличко с его должности. Также указывается, что у окружения мэра Киева были проведены обыски.

Меркель в скором времени совершит визит в Киев, и, как предполагает Николаенко, она может вмешаться в происходящее. Депутат считает, что данная ситуация на Западе воспринимается как политическое преследование. Вопрос с Кличко, как он уверен, Меркель обсудит обязательно, и это будет сигналом, который указывает на то, что происходящее с мэром Киева необходимо остановить.

Недавно мы сообщали, что Владимир Зеленский посетит Вашингтон 30 августа. Согласно имеющейся информации, он собирается провести встречу не только с Джо Байденом, но и с главой Apple Тимом Куком и бизнесменом Илоном Маском.