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30 августа Вашингтон с официальным визитом посетит президент Украины Владимир Зеленский. Он встретится с американским коллегой Джо Байденом, а также намеревается пообщаться с главой Apple Тимом Куком и бизнесменом Илоном Маском.

Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос выступления Зеленского в Стэнфордском университете. По предварительным данным, речь пойдет о жертвах Бабьего Яра.

В США Зеленский прилетит 28 августа. Первым делом он отправится в Чикаго, где с представителями диаспоры отметит День Независимости Украины. Вместе с главой государства Америку посетят еще и министры, которые проведут серию встреч с представителями правительства Соединенных Штатов.

Напомним, что посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова ранее сообщала, что подготовка визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты практически завершена.

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