Датское издание Jyllands-Posten заявляет, что работа газопровода «Северный поток-2» будет являться долгожданным прорывом российской дипломатии на западном направлении.

Как сообщается, в июле было заявлено, что газопровод будет готов уже к концу августа. По словам автора статьи Поуля Ларсена, «Северный поток-2» укрепит роль России как поставщика газа на наиболее выгодных условиях. Кроме того, это позволит уменьшить объём газа, который перенаправляется через Украину.

Также автор статьи указывает, что для Германии газопровод также является весьма важным проектом. Канцлер Германии Ангела Меркель приложила немало усилий для того, чтобы этот проект был реализован, также около 52% жителей Германии поддерживают работу газопровода.

Есть и противники, которые опасаются, что Москва использует газопровод в качестве геополитического инструмента, но указывается, что между двумя странами уже давно сотрудничество, выгодное обеим сторонам, кроме того, поставки газа выгодны и России.

Недавно авторы немецкого издания Süddeutsche Zeitung заявили, что Россия сможет одержать победу в борьбе за «Северный поток-2». Было отмечено, что Владимир Путин действует очень грамотно.