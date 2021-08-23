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Россия одержит убедительную победу в борьбе за «Северный поток-2», пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Автор публикации Зильке Бигальке рассказала, что в этом Москве поможет хитрый ход, сделанный президентом Владимиром Путиным.

Журналистка привела заявление российского лидера, в котором он сослался на невозможность продлевать контракты на транзит газа без наличия договоров на его приобретение европейскими государствами.

По словам Бигальке, Путин действует очень грамотно. Он призывает Европу заключать долгосрочные контракты на покупку больших объемов голубого топлива. Только так они могут сохранить транзит через Украину. Если договоров не будет, транспортировать газ не придется.

Если Европа откликнется на призыв, она сведет к минимуму все риски, которые угрожают Киеву из-за «Северного потока-2». Кроме того, РФ будет застрахована от любых неожиданностей.

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