Авторы издания Daily Express считают, что Россия направила Великобритании «зловещее послание», которое предупреждает о трудностях для Королевского флота в Чёрном море. Пересказ статьи предоставляет «ПолитРоссия».

Как отмечается, некоторое время назад посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что для защиты суверенитета Россия будет принимать решительные действия в случае необходимости. Эксперты издания решили, что это намекает на трудности для Королевского флота в Черноморском регионе.

Журналисты напомнили об инциденте с эсминцем Defender, который проплыл рядом с Крымом. Россия тогда заявила, что Великобритания грубо нарушила морское право Конвенции ООН.

Кроме того, Келин сообщил, что он не верит в заявления правительства Великобритании о том, что эсминец мирно проходил через Чёрное море. В случае повторения ситуации, как он заявил, Королевскому флоту будет гораздо сложнее.

Недавно мы сообщали о заявлении Андрея Келина, которое он сделал в эфире телеканала BBC News. В частности, он предостерёг от повторения ситуации с эсминцем Defender.