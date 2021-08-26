Следующая попытка вторжения в российские территориальные воды может плохо закончиться для Великобритании, так как Москва готова дать на подобную провокацию жесткий ответ. Такое заявление сделал посол России в Лондоне Андрей Келин на телеканале BBC News.

Он пояснил, что отношения между двумя странами сейчас развиваются ужасно и сложно сказать, что может их испортить еще больше. При этом посол предостерег британские ВМС от повторения подвига эсминца Defender, который в конце июня попытался прорваться в территориальные воды РФ.

По словам Келина, о «невинном проходе» британского корабля у мыса Фиолент не было и речи. Он явно демонстрировал поддержку Украины, а вместе с тем – грубо нарушал действующее законодательство России. Которое в РФ находится в приоритете перед любыми международными договорами и соглашениями. Именно поэтому в следующий раз Москва может гораздо жестче ответить на подобные провокации.