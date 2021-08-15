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Авторы австрийского издания Contra Magazin заявили, что США в последнее время теряют свой авторитет на мировой арене. Пересказ статьи предоставляет издание «ПолитРоссия».

Согласно заявлению автора статьи, в настоящее время американское оружие больше не в состоянии конкурировать с российскими разработками и это касается многих областей. При этом США пытаются продавать своё оружие на международном рынке.

В пример неудачной американской разработки приводится истребитель F-35, который, по мнению многих экспертов, является провалом. Так, указывается, что на F-35 установлены двигатели Pratt&Whitney F135, которые отличаются быстрым износом. Из-за этого к настоящему времени уже около 15% истребителей не могут летать.

В статье также указывается, что система ПРО США была полностью дискредитирована и попытки её обновления ни к чему не привели.

В России же, между тем, было успешно разработано гиперзвуковое оружие, которые было поставлено на вооружение. В Китае аналогичная ситуация. В США, тем временем, до сих пор не могут разработать гиперзвуковое оружие, что было подтверждено в конце июля.

Недавно мы сообщали о том, что за последние несколько лет было предотвращено несколько попыток продажи секретов создания гиперзвукового оружия за рубеж. Но отмечается, что эти попытки будут продолжаться и в будущем.

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