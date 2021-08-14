Гиперзвуковое оружие вывело Россию в мировые лидеры военно-промышленного комплекса. Оно позволяет обходить любые системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также способно уничтожать любые цели на суше, на море и в воздухе. Именно поэтому за его секретами гоняются все без исключения страны Запада, уверен военный эксперт Константин Сивков.

Он напоминает, что за последние годы было задержано несколько разработчиков гиперзвуковых технологий, которые пытались продать информацию за рубеж. Это говорит о том, что Россия надежно защищает свои военные секреты и не намерена делиться ними с Западом.

Для последнего же российское гиперзвуковое оружие имеет важнейшее значение, поэтому прекращения попыток украсть или купить технологии ожидать не стоит. Впрочем, спецслужбы это прекрасно понимают, поэтому регулярно предпринимают комплекс мер для предотвращения утечек данных.

Напомним, что на этой неделе был отправлен в СИЗО по решению суда Александр Куранов, который возглавлял Научно-исследовательское предприятие, занимающееся гиперзвуковыми системами. Его задержали при попытке передать иностранному гражданину информацию о новейшем российском оружии.