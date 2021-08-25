Бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи раскритиковал политику безопасности страны во время своего выступления на экономической конференции Центристской партии. Его слова переедет ERR.

Как заявил Вяхи, политика безопасности страны является однобокой. Он также указал, что власти считают, что своими ракетными, танковыми, и авиационными базами, которые они создают, они пугают Россию. Однако, по его мнению, этим они только злят Россию. Политик задался вопросом, зачем они вообще злят медведя, и указал, что с ним лучше сотрудничать.

Отмечается, что в настоящее время у России и Эстонии довольно непростые отношения, что объясняется недружественными решениями Таллина. Так, российским СМИ мешают работать, в отношении русскоязычного населения, живущего в стране, проводится дискриминационная политика, также осуществляет искажение истории. Кроме того, власти Эстонии считают, что в отношении России нужны жесткие санкции.

Ранее мы сообщали о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетил контрольно-пропускной пункт «Чонгар», находящийся на границе Украины с Крымом. Компанию ему составил глава Сената чешского парламента Милош Выстрчил.