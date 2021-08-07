Британское издание Daily Express опубликовало заявление директора Четвертого европейского департамента российского МИД Юрия Пилипсона о превращении Черного моря в потенциально опасный регион. В качестве причины дипломат назвал беспрерывные учения НАТО, а также отметил, что подобные действия Альянса могут привести к военному столкновению

Британские пользователи весьма бурно отреагировали на эту публикацию. В комментариях мнения читателей разделились – одни поддержали Пилипсона, а другие, напротив, заявили, что во всем виновата Россия.

«Давайте и дальше злить медведя. Он придет в ярость, а “лев” струсит и убежит прочь, прихрамывая, так как у нас нет никакой поддержки со стороны “покорных” европейцев»,- написал один из читателей.

Его поддержали и другие пользователи, не понимающие, зачем вообще «тормошить медведя» на его заднем дворе. Подобные действия вряд ли могут закончиться чем-то хорошим для Британии.

Другая группа читателей уверена, что это РФ демонстрирует силу, а НАТО лишь защищается.

«Москва постоянно посылает свой флот плавать через Ла-Манш и регулярно летает на ядерных бомбардировщиках у наших берегов», – заметил один из представителей этой группы.

По словам Пилипсона, именно НАТО постоянно нагнетает обстановку в регионе. Москва неоднократно заявляла, что учения и провокации несут в себе конфронтационный заряд, однако Запад упорно не хочет прислушиваться к этому мнению.