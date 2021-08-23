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В городском округе Чехов в понедельник, 23 августа, в некоторых населённых пунктах будет временно отключена подача электроэнергии.

В период с 8 до 14 часов без электричества останется больничный комплекс, который расположен на улице Московская, 84/1, 84/2, а также улице Дружбы, 1а, 2а

Кроме того, с 9 до 18 часов подача электроэнергии будет остановлена в нескольких населённых пунктах округа. Так, без электричества останутся: д. Шарапово, Солодовка, Хлевино, Алферово, Игумново, Новгородово, д. Любучаны, д. Молоди, Никоново, Гавриково, Дмитровка, п. Столбовая (частный сектор), ул. Труда, д. Сергеево, Ивановское, Беляево д. Васькино, Мелихово, Сенино ул. Милягинская, Спас-Темня, Васино, Кудаево, д. Ходаево, Большое Петровское, Сандарово, Панино.

Отмечается, что отключение электроэнергии связано с плановыми работами, которые направлены на улучшение качества энергоснабжения.

Недавно мы сообщали о том, что в Чехове собираются потратить на ремонт памятников Ленину почти 700 тысяч рублей. Речь идёт о четырёх монументах.

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