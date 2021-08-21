В Чехове незадолго до выборов в Госдуму решили отремонтировать памятники Ленину.

Местная администрация разместила на портале zakupki.gov.ru соответствующий лот. Начальная цена – 682 тысячи 530 рублей. Подрядчик, которого планируется определить в срок до 26 августа, будет должен отремонтировать четыре бетонных монумента Ленину.

Так, как сообщается, среди необходимых работ отмечено приведение в порядок основания монументов, очистка, грунтовка рельефа памятников. Кроме того, памятники необходимо покрасить и повесить таблички.

На проведение всех работ даётся около двух недель. При этом отмечается, что в округе имеется единственный памятник Антону Павловичу Чехову, которому также не помешал бы ремонт, однако на него денег выделено не было.

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