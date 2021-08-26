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В Болгарии раскритиковали собственного министра иностранных дел Светлана Стоева, который призвал к «деоккупации» Крыма.

Как сообщается, Стоев был одним из участников «Крымской платформы». Во время саммита он заявил о том, что Болгария поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Также он заявил, что «деоккупация» Крыма должна являться одной из главных международных тем.

Одно далеко не все жители Болгарии были с ним согласны. Так, некоторые назвали министра неграмотным и заявили, что его слова не имеют значения. Другой пользователь Сети заявил, что Стоев является чучелом, а также предложил ему пойти самостоятельно воевать с винтовкой в руках.

Комментаторы также заявили, что Крым не один век принадлежал русским, в то время как Украина фактически появилась вместе с СССР. Кроме того, некоторые сообщили, что Крым был оккупирован Украиной до 2014 года, а затем деоккупирован Россией. Ещё одной претензией стало то, что Стоев промолчал о нарушении прав болгар и русских на Украине.

Недавно болгарский эксперт Боян Чуков заявил, что поражение США в Афганистане является для них самым сокрушительным в истории. Он отметил, что американцы ещё даже не успели уйти из Афганистана, как террористы захватили власть.

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