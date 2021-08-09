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В информационном агентстве «Красная звезда», сославшись на Минобороны РФ, отметили, что на протяжении недели возле российских границ разведку осуществили свыше 40 БПЛА и самолетов.

Согласно имеющимся сведениям, за несколько последних дней вдоль российских границ пролетели 11 беспилотников и 33 разведывательных воздушных судов, относящихся к Военно-воздушным силам западных стран. Все они были обнаружены с помощью радиолокационных станций вооруженных сил России.

Указывается, что российское командование дважды поднимало в небо истребители, чтобы не допустить нарушения госграниц страны. Они подлетали к иностранным летательным аппаратам и сопровождали их рядом с воздушным пространством РФ. В СМИ напоминают, что США и НАТО все чаще проводит разведку рядом с рубежами России, используя корабли и самолеты.

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