В информационном агентстве «Красная звезда», сославшись на Минобороны РФ, отметили, что на протяжении недели возле российских границ разведку осуществили свыше 40 БПЛА и самолетов.

Согласно имеющимся сведениям, за несколько последних дней вдоль российских границ пролетели 11 беспилотников и 33 разведывательных воздушных судов, относящихся к Военно-воздушным силам западных стран. Все они были обнаружены с помощью радиолокационных станций вооруженных сил России.

Указывается, что российское командование дважды поднимало в небо истребители, чтобы не допустить нарушения госграниц страны. Они подлетали к иностранным летательным аппаратам и сопровождали их рядом с воздушным пространством РФ. В СМИ напоминают, что США и НАТО все чаще проводит разведку рядом с рубежами России, используя корабли и самолеты.