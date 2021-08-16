В Сети недавно вызвала бурное обсуждение видеозапись, демонстрирующая, как падают люди с самолёта американских ВВС, который вылетел из Кабула.

Как указал Андрей Медведев в Telegram-канале, не особо понятно, как именно упали люди – сами выпали, их вытолкнули или их вытянуло потоком через незакрытый люк. Он также отмечает, что разницы это не имеет. По его мнению, происходящее сейчас для США является чем-то вроде октября 1917 года для Российской империи. Он не считает, что произойдёт революция, но это конец американской сверхдержавы.

Некоторые эксперты указали на то, что в самолёте хватало места ещё как минимум для десяти афганцев. Это можно понять по остальным видео. Указывается, что эти самолёты имеют весьма большую грузоподъёмность и это не окажет влияния на центровку. Но афганцы были вынуждены цепляться за шасси. Как сообщает Telegram-канал «Майор и Генерал», это позорный финал западной системы ценностей.

Также было отмечено, что за 20 лет США и НАТО вложили миллиарды долларов в Афганистан, но всё было теперь бездарно потрачено, при этом было загублено множество мирных жителей и солдат.

Недавно политолог Яков Кедми объяснил, почему армия Афганистана, которую обучали американцы, сдалась так быстро. По его словам, в США просто не умеют обучать армии других стран.