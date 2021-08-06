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Около двух тысяч родственников жертв теракта в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года обратились к президенту Джо Байдену и призвали его не приходить на акции памяти. Они заявили, что глава государства сперва должен снять гриф секретности с дополнительной информации о тех трагичных событиях.

В 2021 году запланирован ряд мероприятий, приуроченных к 20-летию теракта. Родственники погибших, американцы, которым повезло выжить после катастрофы, а также работники экстренных служб считают, что Байден сперва обязан выполнить обещание и рассекретить данные, в которых якобы говорится о причастности к террористическому акту властей Саудовской Аравии. Иначе президент не имеет никакого морального права посещать акции памяти.

Напомним, что речь идет о результатах расследования, проведенного в 2004 году. Тогда американские силовые структуры обнаружили много дополнительных данных по организации теракта, однако приняли решение не обнародовать их.

В результате террористического акта 11 сентября 2001 года погибло 2976 человек. Ранения получили еще 4000 жителей Нью-Йорка.

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