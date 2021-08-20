Военный обозреватель Виктор Баранец рассказал, по какой причине армия США оставила множество своей техники и вооружения в Афганистане.

Как отмечается, теперь всё это вооружение забрали боевики движения «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация). Сейчас численность боевиков оценивается в 65 тысяч человек, кроме того, теперь к ним присоединились более 100 тысяч военных из афганской армии.

По словам эксперта, США бросили в этой стране технику на миллионы долларов. Как он считает, это не просто так – то, что сейчас всё это вооружение перешло к талибам, в дальнейшем может создать проблемы, и весьма серьёзные, для России. Так, Баранец считает, что в скором времени талибам станет тесно в своей стране, и они будут пытаться расширить своё влияние в других странах.

Недавно Виктор Баранец заявил, что Россия правильно отреагировала на действия талибов в Афганистане. Он также добавил, что Россия не будет вводить свои войска в эту страну.