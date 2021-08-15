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Учения, которые Россия проводит на границе с Афганистаном вместе с Таджикистаном и Узбекистаном, призваны продемонстрировать движению «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ), что ему не стоит соваться в Среднюю Азию.

Военный эксперт Виктор Баранец рассказал, что у России со странами региона заключен договор ОДКБ. Изначально, в 1992 году к нему присоединился и Узбекистан, однако позже он решил пойти своим путем. Сегодня Ташкент был вынужден вновь обратиться к Москве, чтобы попросить защиты от талибов, которые стремительно захватили власть в Афганистане и вполне могут выйти за его пределы.

Баранец также заявил, что Россия не собирается вводить войска на территорию Афганистана.

«На ту сторону Россия никогда не пойдет. Афганистан никто и никогда не победит. Афганистан — это горящая земля, которая уничтожает любого инородца, там даже стреляют горы, стреляют кусты, стреляют дети», – пояснил причину своей уверенности эксперт.

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  • Анна
  • 15.08.2021
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