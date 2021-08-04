Виктор Баранец, военный эксперт, считает, что однообразность сценариев военных маневров НАТО, в которых РФ постоянно выставляется в качестве «агрессора», связана с лицемерием западных генералов.

Согласно его словам, Североатлантический альянс начал вести себя более активно возле границ России, что не может не беспокоить. Однако с другой стороны учения стран Запада несут немалую пользу для российских вооруженных сил. Если раньше Черноморскому флоту «приходилось довольствоваться» только одним или двумя натовскими кораблями, то теперь он может отрабатывать маневры на целой армаде.

Эксперт отметил, что Альянс проводит учения на Украине, в Польше и прибалтийских странах, однако все время использует одну и ту же легенду, согласно которой на небольшое государство нападает Россия. При этом в Москве не единожды заявляли, что у них нет никаких планов по нападению на другие страны, а все их действия направлены только на защиту.