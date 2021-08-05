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Компания Apple разрабатывает искусственный интеллект, который будет «копаться» в смартфонах пользователей и искать на них запрещенный контент. Авторы алгоритма заявляют, что данная функция позволит обнаруживать детскую порнографию и фотографии жестокого обращения с детьми.

Искусственный интеллект будет основан на принципах машинного обучения. Проникая в память смартфона он изучит все имеющиеся фотографии, сравнит их с запрещенными изображениями и отправит соответствующее сообщение администратору, если что-то найдет. При этом сообщается, что поиск будет осуществлять только во внутренней памяти смартфона, не затрагивая облачное хранилище.

Специалист по безопасности Мэтью Грин заявляет, что для запуска такой функции она должна быть тщательно проработана. Но даже в этом случае ее можно будет использовать для борьбы с инакомыслящими пользователями. Кроме того, из-за отсутствия сквозного шифрования фотографии со смартфона могут отправиться в полицию даже без ведома пользователя. Поэтому Apple придется вносить изменения в политику хранения данных.

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