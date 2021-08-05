В издании BBC News отметили, что один из американских моряков фигурирует в качестве главного обвиняемого по делу о поджоге на боевом судне Bonhomme Richard ВМС Соединенных Штатов.

Журналисты представили ордер, где указывается, что в преступлении обвиняют американца по имени Райан Сойер Мэйс. Военнослужащий не признал свою вину, а его адвокат сообщил, что ордер является только аффидевитом, который может быть признан недействительным с помощью доказательств.

В документе указывается, что Мэйс обладал доступом к той области боевого корабля, где было обнаружено возгорание. Несколько свидетелей также заявили, что заметили его там до возникновения огня. Моряк заявляет, что его хотят подставить. В СМИ напоминают, что пожар произошел около года назад. Bonhomme Richard горел четыре дня, поэтому после его тушения он был списан.