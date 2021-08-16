читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дипломатам посольства США в Афганистане пришлось уничтожать американские флаги перед тем, как покинуть страну.

Как сообщается, дипломаты американского посольства покинули Кабул на фоне захвата города боевиками движения «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация). Перед своим уходом им пришлось сжечь флаги США, а также прочие предметы символического значения, и ряд документов.

Это было сделано с целью того, чтобы американские символы не использовались для какой-либо пропаганды. Один из дипломатов в беседе с изданием Star and Stripes рассказал, что по собственному желанию сохранил один флаг.

Некоторые дипломаты отметили, что их не предупредили об эвакуации, поэтому в посольстве остались некоторые их личные вещи.

Недавно мы сообщали о том, что в аэропорту Кабула были зафиксированы “инциденты в области безопасности”. Так, сообщается, что люди, желающие покинуть страну, блокируют взлётные полосы, были слышны выстрелы. Также заявляется о проникнувших на территорию талибах.

Вам может понравиться

Эксперт рассказал о проблемах, с которыми столкнется Россия из-за “Крымской платформы”

Осенью и следующей весной во многих странах мира пройдут мероприятия в рамках «Крымской платформы». На них Киев будет называть Россию «захватчиком», а Крым – собственной территорией, что негативно скажется на

В Крыму предложили мирную и гуманную альтернативу “Крымской платформе”

Вместо участия в сомнительной «Крымской платформе» западные страны вполне могли бы присоединиться к ассоциации «Друзья Крыма». В отличие от украинской авантюры с провокационным названием, она создана для мирного сотрудничества, а

В 19FortyFive призвали вернуть НАТО к истокам, чтобы “держать Россию в страхе”

Политический обозреватель Дэниэл Кочис в своей публикации в издании 19fortyfive заявил, что Соединенные Штаты слишком уж сильно увлеклись экологическими и климатическими проблемами. Из-за этого они все больше становятся не в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 августа – небольшой дождь, до 20 °C | город Мытищи: погода, 16 августа – облачно с прояснениями, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 августа – небольшой дождь, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 августа – облачно с прояснениями, до 18 °C | Королев: погода, 16 августа – пасмурно, до 23 °C | Подольск: погода, 16 августа – небольшая облачность, до 26 °C | Армавир: погода, 16 августа – небольшой дождь, до 27 °C |