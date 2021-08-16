Дипломатам посольства США в Афганистане пришлось уничтожать американские флаги перед тем, как покинуть страну.

Как сообщается, дипломаты американского посольства покинули Кабул на фоне захвата города боевиками движения «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация). Перед своим уходом им пришлось сжечь флаги США, а также прочие предметы символического значения, и ряд документов.

Это было сделано с целью того, чтобы американские символы не использовались для какой-либо пропаганды. Один из дипломатов в беседе с изданием Star and Stripes рассказал, что по собственному желанию сохранил один флаг.

Некоторые дипломаты отметили, что их не предупредили об эвакуации, поэтому в посольстве остались некоторые их личные вещи.

Недавно мы сообщали о том, что в аэропорту Кабула были зафиксированы “инциденты в области безопасности”. Так, сообщается, что люди, желающие покинуть страну, блокируют взлётные полосы, были слышны выстрелы. Также заявляется о проникнувших на территорию талибах.