читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Аэропорт Кабула, захваченного движением «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), продолжает принимать и отправлять международные и внутренние авиарейсы. Однако на его территории уже было зафиксировано несколько инцидентов, сообщил американский канал Си-эн-эн.

Журналисты рассказали, что американские военнослужащие, которые остались на охране аэропорта, в бой пока не вступали. В ближайшее время к ним должны подойти дополнительные силы. Также телеканал отметил, что неизвестно, приходилось ли открывать стрельбу турецким военным, также занятым на охране объекта.

В настоящий момент в аэропорту Кабула находится огромное количество людей, которые хотят улететь из страны. Целыми группами они блокируют взлетные полосы, что приводит к возникновению конфликтов. Несколько раз в толпе слушались выстрелы. Также известно, что на территории объекта появились талибы.

Вам может понравиться

ВСУ открыто перебросила на линию фронта в Донбассе 203-мм САУ “Пион”

Украина своей переброской самоходных пушек «Пион» непосредственно на линию разграничения, грубо нарушает Минские соглашения и условия режима прекращения огня. Последние запрещают использовать столь тяжелое вооружение. Странным является тот факт, что

Литовкин: Донбасс является “раной на теле России”, которую Запад постоянно “ковыряет”

Донбасс представляет собой кровоточащую рану на теле России, поэтому ни Киеву, ни Североатлантическом альянсу не выгодно прекращать войну в данном регионе. Запад намеревается «ковырять» эту рану еще долго, заявил военный

Польский сенатор “удивился”, что его не пустили в Россию

Вице-спикер польского Сената Богдан Борусевич «сильно удивился», что его не пустили в Россию. Он намеревался попасть «на похороны своего друга и друга Польши», однако узнал, что въезд в РФ для
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 августа – небольшой дождь, до 20 °C | город Мытищи: погода, 16 августа – облачно с прояснениями, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 августа – небольшой дождь, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 августа – облачно с прояснениями, до 18 °C | Королев: погода, 16 августа – пасмурно, до 23 °C | Подольск: погода, 16 августа – небольшая облачность, до 26 °C | Армавир: погода, 16 августа – небольшой дождь, до 27 °C |