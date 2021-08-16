Аэропорт Кабула, захваченного движением «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), продолжает принимать и отправлять международные и внутренние авиарейсы. Однако на его территории уже было зафиксировано несколько инцидентов, сообщил американский канал Си-эн-эн.

Журналисты рассказали, что американские военнослужащие, которые остались на охране аэропорта, в бой пока не вступали. В ближайшее время к ним должны подойти дополнительные силы. Также телеканал отметил, что неизвестно, приходилось ли открывать стрельбу турецким военным, также занятым на охране объекта.

В настоящий момент в аэропорту Кабула находится огромное количество людей, которые хотят улететь из страны. Целыми группами они блокируют взлетные полосы, что приводит к возникновению конфликтов. Несколько раз в толпе слушались выстрелы. Также известно, что на территории объекта появились талибы.