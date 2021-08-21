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Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что среди беременных в настоящее время наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

Он отметил, что беременным необходимо беречь себя и минимизировать по возможности все контакты, за исключением посещения врача. Минниханов подчеркнул, что это касается и родственников, кроме того, близким людям беременных весьма желательно поставить вакцину от коронавируса.

Минниханов отметил, что на данный момент достоверно неизвестно, какие последствия будут для ребёнка, если мать переболеет коронавирусом. Также он заявил, что сейчас форма болезни тяжелее и сложнее, чем ранее. Немало пациентов, которые вылечились от коронавируса, до сих пор не могут полностью восстановиться.

В Татарстане, как указывается, было госпитализировано 69 беременных, у которых выявили коронавирус.

Недавно мы сообщали о том, что в Новосибирской области коронавирусом переболели 1300 беременных. Среди них с опасными симптомами были выявлены 24 пациентки.

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