Экс-министр образования Алтайского края Максим Костенко на своей странице в Instagram рассказал о впечатлениях от Москвы.

Как сообщается, Костенко теперь работает в Минпросвещения РФ, с должности министра образования он ушёл 2 августа. В настоящее время в Москве он находится уже две недели, и привыкает к новому ритму жизни. По словам Костенко, ему очень не хватает общения с близкими людьми, но эту проблему решают современные средства связи. Также он заявил, что уже обзаводится новыми знакомствами, и в его жизни появляются новые ценные и важные люди.

Две недели в столице пролетели, как отметил Костенко, в ярких впечатлениях и хлопотах. Также он заявил, что героиня Веры Алентовой из фильма «Москва слезам не верит» была права в том, что в 40 лет жизнь только начинается.

Недавно мы сообщали о том, что учёные из Алтая научились использовать борщевик Сосновского для противодействия кожным заболеваниям. Кроме того, отмечается, что растение содержит белок, подходящий для создания спортивного питания.