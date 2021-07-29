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Группе исследователей из университета в Алтае удалось сделать вытяжку из борщевика Сосновского, способную противодействовать различным кожным заболеваниям.

Согласно их словам, плоды и листья данного растения содержат в себе большое количество эфирных масел, имеющих в своем составе фуранокумарины, которые эффективно борются с болезнями, проявляющимися на коже человека. Виталий Царев, один из авторов исследования, отметил, что сейчас команда пытается найти наиболее эффективный способ выделения этих веществ из борщевика.

Данным открытием уже заинтересовались в Псориаз-центре, расположенном в Москве. Кроме того, этот ядовитый сорняк может обладать и другими полезными качествами. К примеру, в нем может содержаться немало растительного белка, подходящего для изготовления спортивного питания.

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