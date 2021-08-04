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Владимир Комоедов, российский адмирал, во время беседы с журналистами «ПолитРоссии» решил ответить на недавние высказывания командующего американскими ВМС о провокациях в Черноморской акватории.

Роберт Берк, адмирал из США, ранее пригрозил ЧФ РФ, отметив, что натовские корабли имеют полное право на ответный огонь, если увидят угрозу в российских судах. Комоедов заявил, что его американскому коллеге следует успокоиться, так как российские экипажи всегда работают максимально оперативно и грамотно.

Российский военный добавил, что Берка занесло в политику, где он мало, что смыслит, поэтому порекомендовал ему заняться военными делами. Он подчеркнул, что заявление американского адмирала можно рассматривать как прямую угрозу, отметив, что РФ непременно ударит в ответ, если на ее флот будет совершенно нападение.

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