Загадочные красные полосы на сталагмитах, которые были обнаружены в испанских пещерах Куэва-де-Ардалес – это рисунки неандертальцев, уверены ученые из Университета штата Аризона. По их словам, самое древнее изображение было нанесено 65 тысяч лет назад.

Эксперты провели анализ, в результате которого выяснилось, что рисунки на сталагмитах на юге Испании были сделаны за 20 тысяч лет до появления современного человека на европейской территории. Также анализ помог узнать, что красные полосы каждые 10 тысяч лет обновлялись. Это означает, что новые поколения неандертальцев вновь и вновь приходили на то же место, чтобы оставить след в истории.

По мнению ученых, это может свидетельствовать о серьезной недооценке умственных способностей неадертальцев современной наукой.