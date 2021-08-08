читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Загадочные красные полосы на сталагмитах, которые были обнаружены в испанских пещерах Куэва-де-Ардалес – это рисунки неандертальцев, уверены ученые из Университета штата Аризона. По их словам, самое древнее изображение было нанесено 65 тысяч лет назад.

Эксперты провели анализ, в результате которого выяснилось, что рисунки на сталагмитах на юге Испании были сделаны за 20 тысяч лет до появления современного человека на европейской территории. Также анализ помог узнать, что красные полосы каждые 10 тысяч лет обновлялись. Это означает, что новые поколения неандертальцев вновь и вновь приходили на то же место, чтобы оставить след в истории.

По мнению ученых, это может свидетельствовать о серьезной недооценке умственных способностей неадертальцев современной наукой.

Вам может понравиться

Посольство России в Японии предупредило об антироссийских протестах

Рядом с российским посольством в Японии пройдут антироссийские протестные выступления. Кроме того, они будут проведены у генеральных консульств в Осаке, Саппоро и Ниигате. Посольство РФ в Токио распространило заявление, что

Baijiahao: Россия уже расставила ловушки для кораблей НАТО в Черном море

Авторы китайского издания Baijiahao «учуяли» запах пороха в Черноморском регионе и заявляют, что с каждым днем он ощущается все отчетливее. При этом в случае вооруженного столкновения победителем однозначно будет Россия,

В Ленобласти подросток пострадал от укуса ядовитой змеи

В Ленобласти несовершеннолетний молодой человек, которого укусила змея, оказался в реанимации. Об этом сообщает администрация Волховского района. Инцидент произошёл в селе Колчаново 7 августа. Согласно имеющейся информации, 14-летний подросток вечером
  • Анна
  • 08.08.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 августа – пасмурно, до 22 °C | город Мытищи: погода, 8 августа – пасмурно, до 25 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 августа – облачно с прояснениями, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 августа – дождь, до 14 °C | Королев: погода, 8 августа – пасмурно, до 32 °C | Подольск: погода, 8 августа – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 8 августа – облачно с прояснениями, до 33 °C |