Минобороны Чехии подтвердило участие своего почетного караула в военном параде ко Дню Независимости Украины, который пройдет в Киеве 24 августа.

Вместо главы ведомства Любомира Метнара, ранее заявлявшего о желании приехать на Украину, на мероприятии будут присутствовать заместители министра и начальника Генштаба Ян Гавранек и Яромир Зуна.

Помимо Чехии на парад приедут также представители Словакии и Польши. Эти страны решили не ограничиваться военнослужащими, а привезти с собой еще и боевую технику.

В этом году Украина отмечает 30-летие независимости. Она намерена провести парад в новом формате, чтобы продемонстрировать «приверженность Североатлантическому альянсу» и “уйти от совковости” а также устроить грандиозный праздник на Майдане Незалежности.