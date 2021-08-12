Парад – это «формат совка», поэтому на Украине в День Независимости он будет проводиться по-новому. Киев намерен отказаться от всех «признаков совка» поэтому полностью изменит церемонию празднования, заявил министр обороны страны Андрей Таран.

Он отметил, что военный парад станет частью всех программы праздника, но впервые за 30 лет будет отменена такая процедура, как объезд войск с отдельными поздравлениями для каждой коробки. Подобной церемонии нет ни в одной стране – только в России, но равняться на нее нельзя из-за «военной агрессии» против Украины.

Новый формат военного парада призван продемонстрировать «приверженность» стандартам Североатлантического альянса, заявил глава Минобороны Украины. При этом он не объяснил, как именно будет изменена эта часть праздничных мероприятий.