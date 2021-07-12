Бразильский актёр Лусиано Шафир, который известен благодаря съёмкам в популярном сериале «Клон», госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии.

Как сообщается, актёр заразился коронавирусом, причём ранее данной инфекцией он уже болел. Так, 22 июня он был госпитализирован в больницу в Рио-де-Жанейро. Несколько недель актёр провёл на ИВЛ. Отмечается, что у Шафира начались осложнения после перенесённой инфекции.

7 июля актёру вырезали гематому и сегмент толстой кишки. По имеющимся сведениям, причиной развития этих осложнений стало также повторное заражение COVID-19. 10 июля актёра отключили от ИВЛ.

Сейчас, как рассказали представители актёра, Шафир находится в сознании, его поместили в отделении интенсивной терапии. Также отмечается, что он вылечился от коронавируса.

Недавно мы сообщали о 90-летней жительнице Бельгии, которая заразилась сразу двумя штаммами коронавируса. Она скончалась спустя пять дней после госпитализации.