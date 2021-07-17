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На Каннском фестивале был представлен фильм «Титан» режиссёра Жюли Дюкорно, однако лента оказалась настолько тяжёлой, что некоторым зрителям потребовалась помощь врачей.

Как отмечается, в фильме присутствует изобилие жестоких сцен, убийств и оргий. Среди жюри и зрителей картина вызвала большой резонанс, а некоторым стало плохо во время просмотра, из-за чего им пришлось покинуть кинозал. По решению врачей, некоторых зрителей даже отправили в больницу.

Однако это не единственный жестокий фильм, показанный на фестивале. Так, был отмечен фильм «Перелом», в центре сюжета которого две лесбиянки, борющиеся с медицинской системой и расовой несправедливостью. Был представлен и российский фильм «Петровы в гриппе» о простой семье из России, с которой началось твориться неладное после заболевания.

Многим зрителям сплошной негатив не пришёлся по вкусу, однако критики были весьма довольны. К примеру, фильм «Титан» был оценен весьма высоко.

Недавно мы сообщали о посетившей Каннский кинофестиваль Шэрон Стоун, которой удалось поразить присутствующих своим нарядом. Актриса появилась на премьере ленты «История моей жены».

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