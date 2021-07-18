Наводнения и проливные дожди продолжают терзать Германию. Разбушевавшаяся стихия уже спровоцировала серьезные повреждения 600 километров немецких железных дорог.

В федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, которые приняли на себя самый мощный удар стихии, повреждено также более 80 железнодорожных станций и вокзалов.

Немецкие власти предпринимают значительные усилия для восстановления железных дорог. В субботу в пострадавшие регионы было отправлено две тысячи рабочих компании Deutsche Bahn. В их задачу входит ремонт железнодорожных составов и сигнализационного оборудования, очистка путей от грязи, восстановление их целостности, а также откачка воды.

Напомним, что проливные дожди, которые принес с собой циклон «Бернд», начались 12 июля. С тех пор они спровоцировали крупнейшие за многие десятилетия наводнения не только в Германии, но и в Италии, Голландии, Люксембурге и Бельгии. 16 июля власти ФРГ сообщили, что из-за стихии более 1300 человек считаются пропавшими без вести.