В Коломне подозревают 34-летнего местного жителя в жестоком истязании семилетней дочери.

Согласно имеющейся информации, мать девочки была осуждена на 8-месячный срок по статье за наркотики и освободилась она только недавно. Пока она пребывала в заключении, её супруг привёл другую женщину, являющуюся наркозависимой. Отмечается, что она также воспитывала ребёнка.

В январе 2020 года инспекторы по делам несовершеннолетних изъяли детей и отправили их в центр помощи. Но затем во время пандемии их вернули родителям.

Соседи мужчины анонимно сообщили в правоохранительные органы о том, что он истязает дочь. Как сообщается, он её избивал, прижигал половые органы и руки зажигалкой, не давал спать, заставляя стоять у кровати.

Информация была подтверждена, девочку вновь забрали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Мать девочки собирает документы, чтобы забрать её себе.

Недавно мы сообщали о том, что в Ленобласти утонул шестилетний мальчик. Как сообщается, он не умел плавать, поэтому использовал надувной круг, из которого в какой-то момент выскользнул.