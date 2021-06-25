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В управлении МВД по Ленобласти сообщили, что в реке, расположенной в Гатчинском районе, утонул шестилетний мальчик. О данном происшествии сообщила местная жительница.

Согласно словам сотрудников правоохранительных органов, этот инцидент случился в окрестностях поселка Вырица вчера, 24 июня, примерно в 6 часов вечера. Они получили соответствующую информацию от женщины, сообщившей, что в реке утонул ребенок. Прибывшие на место происшествия спасатели нашли его труп.

Позднее стало известно, что мальчик купался вместе с мамой. Он не умел плавать, поэтому находился в надувном круге, который не замыкался полностью. В определенный момент мальчик выскользнул из круга, а родитель этого не заметил. В итоге он умер, захлебнувшись водой. По факту случившегося начата проверка.

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