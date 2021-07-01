Читатели британского издания Times прокомментировали произошедший в Чёрном море инцидент с эсминцем Defender, который вторгся в территориальные воды России.

Как сообщается, недавно Владимир Путин заявил, что данный инцидент является преднамеренной провокацией. Читатели Times согласились с российским президентом и заявили, что Лондону следует оставить Россию в покое, и более подобных поступков не совершать.

По словам читателя с ником Doug Nigel, Путин прав, и они в самом деле решили провести провокацию и посмотреть, чем ответит Россия. На это, как он указал, указывает информация из найденных документов на автобусной остановке. Читатель Alistair Moore заявил, что Россию следует оставить в покое, и Крым принадлежит ей. Кроме того, он указал, что они ничего не должны Украине, разве что «хорошенько взгреть их в субботу» – имея ввиду матч ЕВРО-2020 между Украиной и Великобританией.

Читатели указали, что не стоит «будить русского медведя», также они пришли к выводу, что всё ещё являются самой агрессивной нацией на свете, и даже не понимают этого.

Недавно военный эксперт из Финляндии Йохан Бекман заявил, что инцидент с эсминцем Defender является прямым нападением Великобритании на Россию. Он считает, что Лондон решил в открытую показать свою силу.