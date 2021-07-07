Монтажник из Дании Мадс Кристенсен удивился из-за размеров российской атомной подлодки «Орёл». Об этом сообщает местный телеканал TV2.

Как отмечается, Кристенсен работает на мосту, который проходит через пролив Большой Бельт. Он заметил подлодку в то время, когда она проходила через территориальные воды королевства. Как позже заявили в Министерстве обороны Дании, нет ничего удивительного в том, что «Орёл» прошел через датские воды, также было указано, что подлодка соблюдала международные правила безопасности.

По словам Кристенсена, он никогда не видел настолько больших подлодок. Также он отметил, что она не отображалась на морском радаре. «Орёл» имеет длину в 154 метра и ширину в 20 метров. Субмарина способна развить скорость более 50 км/час.

Специалист по подлодкам капитан Дитте Дюреборг в беседе с телеканалом отметил, что субмарины затруднительно отследить, так как в их строительстве используется особая сталь.

Недавно Россия отправила на испытания подлодку “Белгород”, которая будет вооружена “Посейдонами”. Это событие весьма напугало западные СМИ.